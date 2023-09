Ausschussmitglieder erschüttert

Die Sicheheitsfirma soll unter anderem den Zugang zum Bereich um die Zülpicher Straße regeln.

Nicht öffentlich wird verhandelt, was mehr als im öffentlichen Interesse ist: Unser aller Sicherheit. Und das ausgerechnet noch an den tollen Tagen mit hunderttausenden Menschen in der Stadt. Niederschmetternd offen listet ein Geheimbericht Mängel bei der Auftragsvergabe an die Sicherheitsfirma auf. Seit vielen Jahren erhält die Firma Aufträge für Karnevals- und Silvestereinsätze der Stadt. Vor drei Wochen war der Geheimbericht eher zufällig an die Öffentlichkeit gelangt. Die Reaktionen heute sind deutlich.

Fraktionen kritisieren Verwaltung

Der FDP -Fraktionsgeschäftsführer Ulrich Breite sagt: " Ich war erschüttert, wie einfach man an Aufträge von der Stadt Köln kommt. Und das diese noch nicht einmal überprüft werden. Das darf eigentlich nicht sein. " Der SPD -Politiker Gerrit Krupp meint, dass Unregelmäßigkeiten nur einmalig geschehen könnten: " Man muss sich dann vorbereiten, damit das nicht nochmal passiert. Das scheint mir der eigentliche Knackpunkt zu sein: das das System einfach so weitergelaufen ist. "

Firma am 11.11. wieder im Einsatz

Aus unerfindlichen Gründen zahlte das Kölner Ordnungsamt offenbar nachträglich für die Sicherheitskräfte mitunter höhere Stundensätze als vorher vertraglich vereinbart. Zahlreiche Subunternehmer wurden angeheuert, so dass nachher wohl komplett der Überblick fehlte. Wie ein Wohnungsbesitzer, der einen Architekten mit der Sanierung beauftragt und dann 20 Subunternehmer im Haus hat, stellt der Ausschussvorsitzende Jörg Detjen (Linke) einen Vergleich her. Die meisten Ausschussmitglieder wundert daher auch nicht, dass einige Sicherheitsmitarbeiter gegen Schmiergeld die Tore geöffnet haben sollen.