Kein Kerosin, kein Benzin, kein Diesel mehr - nach fast 90 Jahren ist Schluss mit der Herstellung von Treibstoffen in Wesseling. Shell baut die Raffinerie an diesem Standort um. Künftig will das Unternehmen sogenannte Grundstoffe für Schmieröl und Kühlmittel herstellen, die unter anderem für E-Autos gebraucht werden. Außerdem sollen in Wesseling medizinische Öle für Arzneimittel und Kosmetik produziert werden.

Wasserstoff statt Treibstoff bei Shell

Shell investiert einen dreistelligen Millionenbetrag in die neue Anlage. Auf dem Gelände soll außerdem die Produktion von grünem Wasserstoff ausgeweitet werden. Für Shell ist der Stopp der Kraftstoffproduktion ein weiterer Schritt auf dem Weg zu weniger CO2 Ausstoß.



Laut Unternehmen sollen nach Abschaltung der Destillationanlage und Abschluss des Umbaus die Shell Werke in Köln-Godorf und Wesseling technisch noch enger zu einem Standort zusammengeschlossen werden. Die Abschaltung findet am Mittag unter anderem im Beisein von NRW-Wirtschaftsministerin Mona Neubaur statt.

