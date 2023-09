Runder Tisch zur Kölner Sessionseröffnung

Es sind keine zwei Monate mehr bis zur Sessionseröffnung in Köln am 11. November, der in diesem Jahr auch noch auf einen Samstag fällt. Seit mehreren Jahren beraten Stadt, Polizei, Feuerwehr, Anwohner, Wirte und Karnevalisten jeweils im Vorfeld über das Großereignis. Schließlich gab es fast jedes Mal wegen Überfüllung bedrohliche Situationen.

Am frühen Abend kommt der Runde Tisch wieder zusammen. Kein Beobachter erwartet ein neues schlüssiges Konzept.

Die Stadt zeigt sich nervös

Die Nervosität der Stadt zeigt sich durch zweierlei. Zum ersten Mal wurden Filmaufnahmen bei der Zusammenkunft des Gremiums untersagt. Begründung: Teilnehmer hätten sich über die jeweiligen Dreharbeiten beschwert. Den Eindruck hatten die Reporter in der Vergangenheit nicht - eher im Gegenteil.

Dann hieß es, niemand stünde im Anschluss zum Interview bereit. Das zumindest änderte sich am Mittag. Stadtsprecher Alexander Vogel will sich am Abend äußern. Eigentlich wäre das der Job der Stadtdirektorin Andrea Blome, die aber offenbar auf Tauchstation geht.

Geheimbericht belastet Ordnungsamt

Blome und das Ordnungsamt stehen unter scharfem Beschuss, seit ein geheimer Bericht des Rechnungsprüfungsamts ans Licht der Öffentlichkeit gelangte. Darin führten die Prüfer auf mehr als 50 Seiten Verstöße und Unregelmäßigkeiten bei der Auftragsvergabe an ein Sicherheitsunternehmen auf.