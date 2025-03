Amtliches Endergebnis der Bundestagswahl erwartet • Der Bundeswahlausschuss kommt heute Vormittag im Bundestag zu einer öffentlichen Sitzung zusammen, um das endgültige Ergebnis der Bundestagswahl vom 23. Februar festzustellen. Am Abend hatte das Bundesverfassungsgericht mehrere Anträge des Bündnis Sahra Wagenknecht und einzelner Parteimitglieder abgelehnt, mit denen sie eine Neuauszählung der Bundestagswahl erreichen wollten.

Tesla warnt vor negativen Folgen durch US-Zölle • Der vom Trump-Vertrauten Elon Musk geführte US-Autobauer warnt die US-Regierung vor möglichen negativen Folgen von Zöllen für das Unternehmen. Durch frühere Zusatzzölle seien zum Teil die Kosten von Tesla selbst bei der Produktion in den USA gestiegen, hieß es in einem nicht signierten Brief an den US-Handelsbeauftragten Jamieson Greer. Außerdem seien die Fahrzeuge im Ausland teurer geworden, was ihre Wettbewerbsposition im Markt geschwächt habe. Die Tesla-Aktie hat in den vergangenen Wochen stark an Wert verloren.

Ermittlungen nach Totschlag in Düsseldorf gehen weiter • Nachdem in der Nacht auf Donnerstag ein Kameruner nach einem Streit um Geld im Umfeld des Hauptbahnhofs Düsseldorf in einem Taxi erschossen wurde, laufen die Ermittlungen nach den drei flüchtigen Tätern weiter. Die Ermittler interessiert nun, mit wem das Opfer zuletzt in Kontakt stand. Außerdem prüfen sie, ob es Videoaufnahmen der Verdächtigen gibt, die von Überwachungskameras erfasst wurden. Die Ermittlungen laufen unter dem Tatvorwurf des Totschlags.

Frank-Walter Steinmeier

Aufarbeitung der Corona-Pandemie beim Bundespräsidenten • Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier lädt zu einer Diskussion über die gesellschaftlichen Nachwirkungen und Lehren aus der Corona-Zeit ein. Mit dabei: eine Lehrerin aus Paderborn, die Einblicke in ihren Schulalltag gibt.