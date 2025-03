1. FC Köln: Torjäger Tim Lemperle zurück im Kader

Stürmer Downs fällt nach Hand-OP aus

Während auch der zuletzt erkrankte Eric Martel gegen den Tabellen-13. wieder im Kader steht, muss der FC weiterhin auf einen anderen Angreifer verzichten. "Damion Downs wird uns noch eine Zeit lang fehlen aufgrund des Knochenbruchs in der Hand", sagte Struber. Der 20-Jährige, der in dieser Saison bereits neunmal für den FC traf, hatte sich in einem Zweikampf beim Spiel gegen den Karlsruher SC das Handgelenk gebrochen und musste operiert werden.

Auch ohne den Stürmer wollen die Geißböcke gegen Darmstadt vor der Länderspielpause ihre Position festigen. "Wir sind auf Tabellenplatz zwei und wollen die Ambitionen, uns oben festzusetzen, auch untermauern", so FC-Lizenzspielleiter Thomas Kessler. Besonders das Hinspiel gegen die Lilien soll aus den Köpfen verschwinden. "Das Spiel ist mir schon sehr in Erinnerung geblieben. Da mit 5:1 nach Hause zu fahren, hat mir sehr wehgetan", so Kessler.

