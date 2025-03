„ Wir sind seit Corona sehr gefordert: Eltern und Lehrkräfte sind durchaus sehr erschöpft aus dieser Zeit herausgegangen und leider gab es keine Phase der Erholung “, bilanziert Lehrerin und Schulleiterin Maxi Brautmeier-Ulrich. Um kurz nach 8 Uhr ist es immer wuselig an der Grundschule Paderborn-Sande.

Die Schülerinnen und Schüler kommen, Eltern melden sich mit Fragen oder Krankmeldungen. Für die Schulleiterin ist die Zeit vor Schulbeginn besonders stressig, besonders wenn sie den Vertretungsplan aktualisieren muss, weil Lehrkräfte ausfallen.

Während der Pandemie eingeschult

Maxi Brautmeier-Ulrich, Grundschulleiterin aus Paderborn

Plötzlich steht ein Junge vor dem Sekretariat, dem es schwer fällt, alleine in die Klasse zu gehen. Brautmeier-Ulrich nimmt ihn an die Hand und bringt ihn in seine Klasse: „ Große Probleme haben wir tatsächlich in der sozial-emotionalen Entwicklung der Kinder “, beschreibt die Schulleiterin eine Folge der Corona-Pandemie.

Manche der Schülerinnen und Schüler hätten in der Zeit der Schulschließungen viel Zeit mit Eltern verbracht und „ eine Angst davor, in der Schule eben auch auf andere Kinder zu treffen. “

Schüler erinnern sich

Maxi Brautmeier-Ulrich unterrichtet an der Schule auch die 4B. Die Schülerinnen und Schüler sitzen hier eng vor der digitalen Tafel. Das wäre bei ihrer Einschulung undenkbar gewesen. Daran erinnert sich auch Mitschüler Joris: „ Man saß immer mit Abstand und hatte irgendwie auch kaum noch Unterricht. Das war blöd, wenn die ganzen Freunde dann nicht da waren. “

Heute mache ihm die Schule mehr Spaß – ohne Masken und Abstandsregeln.

Erfahrungen aus Paderborn mit nach Berlin nehmen

Solche Geschichten will die Schulleiterin aus Paderborn heute mit nach Berlin nehmen. Sie engagiert sich im Grundschulverband und findet die Corona-Aufarbeitung wichtig: „ Wir haben es von Anfang an sehr kritisch gesehen, dass man hingeht und plötzlich sagt die Schulen bleiben geschlossen. “ Die Grundschulen und Kitas seien ein wichtiger Lern- und Erfahrungsort.

Zwei Gäste aus NRW

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier

Neben der Schulleiterin hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier auch Gäste aus Medizin, Wirtschaft, Kultur und Verwaltung eingeladen. Aus NRW kommt auch die Leiterin eines Seniorenheims aus Warendorf. „ Wir müssen uns selbst gegenüber Rechenschaft ablegen, was gut lief und was weniger gut lief, was geschadet hat. In unser aller Interesse Transparenz herstellen “, sagt Bundespräsident Steinmeier.

Forderungen an die Politik

Schulleiterin Brautmeier-Ulrich ist gespannt auf das Treffen und auch ein bisschen nervös. Während der Pandemie nahm sie bereits mehrfach an digitalen Konferenzen mit dem Bundespräsidenten teil. Sie fordert nun mehr Unterstützung für die Schulen: „ Es ist nicht so, dass die Möglichkeiten, die Corona-Folgen aufzuholen gegeben sind, dass therapeutische Angebote da wären. "

