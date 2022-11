Nach Sessionsauftakt: Heftige Polizeibilanz und erste Konsequenzen

Wegen beängstigender Szenen: "Oma Kleinmann" wird nicht mehr feiern

Daraus ziehen die Ersten jetzt Konsequenzen: Die Gaststätte "Oma Kleinmann", in der seit 1949 Karneval gefeiert wird, wird künftig keine Karnevalsfeiern mehr veranstalten. Man müsse aufhören, wenn es am schlimmsten ist, sagt einer der Mitinhaber. Am vergangenen Freitag sei es einfach zu voll gewesen in der Zülpicher Straße. Stammgäste hätten so auch nicht mehr die Gaststätte erreichen können. Jetzt hat das Team der Oberbürgermeisterin einen Brief geschrieben. Darin fordern sie die Stadt auf, wieder für akzeptable Bedingungen in der Zülpicher Straße zu sorgen.

Heumarkt eine andere Welt

Dass es auch anders geht, zeigt der Blick auf den Heumarkt, wenige Kilometer Luftlinie entfernt. Dort ist die Welt am 11.11. in Ordnung. Bunte, friedliche feiernde Jecken schunkeln. Es herrscht in positivem Sinne beste Ordnung. Was heute kaum noch jemand weiß: Bis vor fünf Jahren war der Heumarkt auch ein Hotspot an Karneval.

Jugendliche kamen nur zum Saufen, erinnert sich Ralf Schlegelmilch, der als Präsident der Ostermanngesellschaft die Sessionseröffnung auf dem Heumarkt verantwortet. Er zog damals die Notbremse. Teile der Altstadt wurden danach abgesperrt, erklärt Schlegelmilch, teilweise werde Eintritt verlangt. Und das Konzept betreffe nicht nur den Heumarkt sondern die gesamte Altstadt.