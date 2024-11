Alonsos emotionale Anfield-Rückkehr: "Es gibt kaum etwas Besseres"

Leverkusen in der Königsklasse ungeschlagen

Zumal sich der in dieser Königsklassen-Saison noch ungeschlagene und zuletzt defensiv stabilere Double-Gewinner durchaus etwas ausrechnet. Sportchef Simon Rolfes hofft nach der Steigerung und dem starken Auftritt gegen den VfB Stuttgart (0:0) auf einen "Riesenschritt" im Kampf ums Weiterkommen und setzt dabei auch auf Alonso, der aufgrund der Vergangenheit "mit Sicherheit motiviert" sein werde.

Dennoch sei Liverpool nochmal "ein anderes Kaliber" als der Vizemeister, sagte Anführer Granit Xhaka. Der Antreiber der Leverkusener, der in seiner Zeit in England mit dem FC Arsenal mehrmals auf die Reds getroffen war, kennt Anfield bestens. "Wir wissen natürlich, wie viel Qualität Liverpool hat, aber wir müssen uns nicht verstecken" , sagte der Schweizer - und forderte: "Wir freuen uns sehr auf das Spiel – das ist Champions League, abends in Liverpool. Dieses Spiel müssen wir genießen." Das gilt auch für den so erfahrenen Alonso.

