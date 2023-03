Ausbau Rhein-Ruhr-Express im Rheinland im Zeitplan

Die Bagger rollen, die Gleisstopfmaschine wühlt sich durch den Kies. Die Bahn baut. Schon seit 2020 läuft in Leverkusen das Ausbauprojekt für den RRX . Der soll künftig das Ruhrgebiet mit Köln im 15-Minuten-Takt verbinden. "Aktuell liegen wir im Zeitplan. Wir haben in Leverkusen-Mitte neue Bahnsteigdächer realisiert, jetzt geht es an den Gleisbau." , sagt Artur Wiatowski, RRX -Projektleiter für Leverkusen von der Deutschen Bahn.

Umfangreiche Baumaßnahmen in Leverkusen-Mitte

Der Gleisbau ist im vollen Gange.

Zwischen Langenfeld und Leverkusen fehlt ein Gleis, damit die Taktung des RRX erhöht werden kann. Das wird gerade gebaut und auf dem wird später wieder die S6 zwischen dem Ruhrgebiet und Köln fahren. Die Maßnahmen, die das mit sich bringt, sind lang. Oberleitungen werden erneuert. Brücken verbreitert. Auch Unterführungen werden saniert und verlängert. Leverkusen- Mitte bekommt demnächst sogar ein neues Bahnhofsgebäude. Das alte musste wegen des Gleisausbaus weichen. Und: Durch den erhöhten Zugverkehr in der Zukunft mussten auch neue Schallschutzwände errichtet werden. In Leverkusen-Mitte auf sechs Meter Höhe. Die Gleise in Leverkusen liegen direkt an einem Wohngebiet.

Pendler müssen nach wie vor Schienenersatzverkehr nehmen