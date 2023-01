Bahn 2023 in NRW: Neue Gleise, Schallschutz und Bahnhofserweiterungen

Im Jahr 2023 wird die Bahn in Nordrhein-Westfalen erneut Milliarden in die Verbesserung der Infrastruktur stecken. Reisende und Pendler müssen sich deshalb wie im zurückliegenden Jahr auf Einschränkungen, Umleitungen und Verspätungen einstellen. Der Schwerpunkt dabei bleibt der Ausbau der Gleise für den Rhein-Ruhr-Express ( RRX ) von Köln über Düsseldorf nach Dortmund. 2022 hat die Bahn in NRW rund zwei Milliarden Euro investiert. Eine Investitionszahl für die nächsten zwölf Monate konnte die Bahn Ende des Jahres noch nicht vorlegen.

Arbeiten in Duisburg und Dortmund liegen im Plan

" Der DB ist es gelungen, trotz Corona-Pandemie und der aus dem Ukrainekrieg resultierenden Materialpreissteigerungen und -engpässe, das anspruchsvolle Baupensum im Jahr 2022 nahezu vollständig zu bewältigen ", heißt es von der Bahn-Pressestelle in Düsseldorf. Positiv erscheint dabei: Die Arbeiten an den Bahnhöfen in Dortmund und Duisburg während des laufenden Betriebs schreiten wie geplant voran. Duisburg bekommt für mehr als 220 Millionen Euro nach mehrjähriger Verzögerung eine gläserne neue Gleishalle in Wellenform und neue Bahnsteige.

Die bekommt auch der Hauptbahnhof in Dortmund. Von Nord nach Süd werden die Bahnsteige komplett neu gebaut. Weil die Arbeiten dort ebenfalls im Plan liegen, werden ab April wieder alle Züge im Fernverkehr auch über Dortmund geleitet. Einige der Schnellzüge fahren derzeit noch über Gelsenkirchen in Richtung Münster, weil die Kapazitäten im Dortmunder Bahnhof wegen der Umbauarbeiten nicht ausreichen.