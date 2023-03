Krefelder Rheinbrücke muss neugebaut werden - Einschränkungen für Autofahrer

Die Ergebnisse einer aktuellen Brückennachrechnung und Materialproben hätten gezeigt, dass der damals für den Bau genutzte Stahl eine geringere Qualität hat, als erwartet, so Straßen.NRW. Die Brücke verbindet Krefeld mit Duisburg und soll voraussichtlich Anfang der 2030er-Jahre neugebaut werden.

Bald massive Einschränkungen für Verkehrsteilnehmer

Das Bauwerk muss aber schon bald durch weitreichende Maßnahmen entlastet werden. Dazu gehören die Reduzierung der Geschwindigkeit auf 50 km/h, ein Abstandsgebot und Überholverbot, sowie eine Reduzierung des zulässigen Gesamtgewichts für Fahrzeuge über 30 Tonnen. Darüber hinaus wird der Mehrzweckstreifen abgesperrt. Außerdem werden die ohnehin alle sechs Monate stattfindenden Prüfungen der Rheinbrücke in Krefeld auf bestimmte Stellen der Stahlkonstruktion ausgeweitet. So sollen laut Straßen.NRW auch kleinste Veränderungen schnell und umfassend registriert werden.

Sperrung nicht notwendig

Eine Sperrung der Brücke ist nicht notwendig. Die Maßnahmen sollen dazu dienen, das Bauwerk möglichst lange zu erhalten und den Neubau der Brücke mit der erforderlichen Sorgfalt planen zu können. Straßen.NRW erstellt jetzt ein entsprechendes Umleitungskonzept. Die Umleitung für den Schwerlastverkehr erfolgt über die A44 Flughafenbrücke Düsseldorf-Ilverich. Für den landwirtschaftlichen Verkehr ist die Brücke weiterhin freigegeben.

Wirtschaft zeigt sich besorgt

Die Wirtschaft in der Region ist besorgt. Die Krefelder Industrie- und Handelskammer fordert beispielsweise eine Brückenkonferenz. Mehr Infos, unter anderem auch zum Start der Verkehrseinschränkungen, will Straßen.NRW am frühen Donnerstagnachmittag bekanntgeben. Im Laufe des Jahres soll es außerdem eine umfassende Informationsveranstaltung für alle Interessierten geben.

Wichtige Verbindung zwischen Krefeld und Duisburg

Die Rheinbrücke in Krefeld-Uerdingen wurde 1936 gebaut und dient seitdem als wichtige Verbindung zwischen den Städten Krefeld und Duisburg. Sie führt im Zuge der B288 über den Rhein und kreuzt diesen im Rhein-Kilometer 764. Insgesamt besteht das Bauwerk aus vier Teilbauwerken mit einer Gesamtlänge von circa 858 Metern.

Über dieses Thema berichten wir am 22.03.2023 in der Lokalzeit aus Düsseldorf und am 23.03.2023 in den Hörfunknachrichten auf WDR 2.