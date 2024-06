Anschlagspläne für Weihnachtsmarkt in Leverkusen - Jugendlicher vor Gericht 

Am 17. November erscheint in einer Chatgruppe ein Video, das die Ermittler auf den Plan ruft. Wie die Generalstaatsanwaltschaft in Düsseldorf mitteilt, wird in dem Video ein islamistisch motivierter Anschlag angekündigt. Ziel des Anschlags sollen "Ungläubige" sein.

Laut Generalstaatsanwaltschaft gibt es auch einen Komplizen. Ein Jugendlicher aus Brandenburg soll in die Pläne involviert sein. Konkret geht es um den Verdacht, dass die Jugendlichen auf dem Weihnachtsmarkt in Leverkusen-Opladen einen Kleintransporter, gefüllt mit Gasflaschen, zur Explosion bringen.

"Anklage wegen Verabredung zu einem Verbrechen"