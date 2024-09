Laut Bundespolizei versuchen türkische Staatsbürger besonders über Österreich und die Schweiz nach Deutschland zu gelangen. Afghanen reisen demnach meist über die Schweiz und Polen ein. Ein Drittel der insgesamt 32.800 Personen, die 2023 versuchten über die polnische Grenze unerlaubt nach Deutschland zu gelangen, kamen laut Bundespolizei über die Belarus-Route.

Polen und die Europäische Union werfen Russland und Belarus seit einigen Jahren den Aufbau und die Finanzierung von Schleppernetzwerken vor. Sie sollen Flüchtenden gezielt dabei helfen, unerlaubt in die EU zu kommen.

Laut Flüchtlingskommissariat der Vereinten Nationen kamen zwischen Januar und August 2024 deutlich weniger Menschen über das Mittelmeer nach Europa als im Vorjahr. Waren es 2023 in den ersten acht Monaten etwa 160.000, ist die Zahl der Ankommenden auf 115.000 gesunken.

In diesem Zeitraum kamen die meisten Menschen über die sogenannte zentrale Mittelmeer-Route in Italien an: 41.000 Menschen bedeuten viel weniger als 2023 (115.000). Über die westliche Mittelmeer-Route kamen in Spanien und vor allem auf den kanarische Inseln 35.000 Menschen an, das sind deutlich mehr als noch 2023 (21.500), die Fluchtrouten verändern sich. Auch die östliche Mittelmeer-Route über Griechenland ist 2024 höher frequentiert als noch 2023: Mit 28.400 sind es fast doppelt so viele, die über das Meer ankamen.

Die großen Fluchtrouten nach Europa: Wie oft sie genutzt werden, verschiebt sich.

Während auf dem weiteren Weg an den Landesgrenzen die illegalen Einreisen über Belarus und Polen zuletzt stark gestiegen sind, scheinen die Zahlen auf der Westbalkan-Route zurückzugehen, so das UN-Flüchtlingshilfswerk. In den ersten vier Monaten dieses Jahres wurden in Serbien nur 6.600 Ankünfte registriert – 71 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum.

Unsere Quellen: