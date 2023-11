Terrorverdächtige planten Explosion auf Weihnachtsmarkt in Leverkusen

Ausreise geplant nach Attentat

Im Anschluss an den Terroranschlag soll laut den Ermittlern der Plan bestanden haben, gemeinsam nach Afghanistan auszureisen und sich dort der ausländischen Terrorvereinigung "Islamischer Staat - Provinz Khorasan" anzuschließen.

Dieser Ableger des IS ist deutschen Terrorexperten bekannt. Schon 2022 schrieb die Stiftung Wissenschaft und Politik in einer Analyse, dass die Terrorgruppe der stärkste Ableger des "Islamischen Staats" weltweit sei. Seit dem US-Abzug im August 2021 und der Machtübernahme durch die Taliban habe der IS-Ableger "Provinz Khorasan" in Afghanistan Dutzende Anschläge ausgeführt, die Hunderte Todesopfer forderten. Schon damals war von der Gefahr die Rede, dass der IS-Ableger seine Anschlagstätigkeit über Afghanistan hinaus ausweiten könnte.

Verdächtiger sitzt in U-Haft

Die Ermittler werfen dem 15-Jährigen nun unter anderem die Verabredung zu einem Verbrechen vor - genauer gesagt zu einem " heimtückischen Mord aus niedrigen Beweggründen ". Alternativ könne es auch um die " Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat " gehen. Der Jugendliche sitzt in Untersuchungshaft. Im Fall einer Verurteilung droht ihm nach Angaben der Staatsanwaltschaft eine Jugendstrafe von bis zu zehn Jahren.

Der 15-Jährige wurde am Dienstag in NRW festgenommen, ein 16-Jähriger mit russischer Staatsbürgerschaft in Brandenburg. Gegen beide wurde inzwischen Haftbefehl erlassen.