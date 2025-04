Rabea Rogge ist zurück auf der Erde

Astronautin Rogge sicher gelandet • Die 29-jährige Robotikforscherin Rabea Rogge, erste Deutsche im Weltall, ist zurück auf der Erde. Gemeinsam mit ihren drei Crew-Mitgliedern landete Rogge gestern Abend nach rund vier Tagen im All in einer "Dragon"-Kapsel des Unternehmens SpaceX im Meer vor der Küste von Kalifornien. Wer schon immer wissen wollte, wie sich Astronauten an Bord eines Raumschiffs fühlen, hat heute Gelegenheit, es auszuprobieren: Das "Spacebuzz One" des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) macht am Nachmittag Station in Duisburg. Im Inneren des Gefährts erwartet die Besucher modernste VR -Technologie, mit der sie für 25 Minuten die Erde verlassen können.

Anwandern in Essen • Mit einem "Tag der Steige" bewirbt die Stadt Essen heute ihre Wanderwege. Von 9 bis 18 Uhr wird rund um die Zeche Zollverein im Norden der Stadt gewandert. Im Fokus stehen fünf verschiedene Routen - die Teilnahme ist kostenlos. Es geht durch Parks und Zechensiedlungen, sehr Ausdauernde können die Schurenbachhalde besteigen. Wer eine Route komplett abläuft, bekommt eine Wandernadel. Vergangenes Jahr, beim ersten "Tag der Steige", waren rund 10.000 Wanderer unterwegs.

Mats Hummels beendet seine Karriere

Mats Hummels hört auf • Er war eine der Säulen beim deutschen WM -Triumph 2014 in Brasilien und bei vielen Titelgewinnen mit Borussia Dortmund und dem FC Bayern München. Am Ende dieser Saison ist Schluss für Mats Hummels. Das gab der 36 Jahre alte Abwehrspieler bei Instagram bekannt. Die Spielzeit bei AS Rom werde die letzte für ihn sein. Die großen Stadien werde er sehr vermissen: " Es war wunderbar, vor solchen Kulissen vor den Fans spielen zu dürfen - und das wird mir fehlen, es wird mir verflucht fehlen. "

Grimme-Auszeichnungen verliehen • In Marl sind die Grimme-Preise verliehen worden. Ausgezeichnet wurden unter anderem die Schauspielerin Maren Kroymann für eine ARD-Produktion über Jugendwahn sowie eine WDR-Doku über Abschiebung und Asyl von Isabel Schayani und Mareike Wilms. Auch eine Comedy-Show von Teddy Teclebrhan, ausgestrahlt bei Prime Video, erhielt einen Grimme-Preis.