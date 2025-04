Ab Samstag 13 Uhr wird der Spacebuzz One des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR ) am Kuhtor in Duisburg zu Gast sein. Der Spacebuzz One ist ein begehbarer High-Tech- Lkw , der von außen aussieht wie eine liegende Rakete. Er bietet Besuchern die Möglichkeit, einen virtuellen Flug um die Erde zu erleben. Mit modernster Virtual Reality-Technologie können die Teilnehmer für 25 Minuten in die Rolle von Astronauten schlüpfen und die Erde aus dem All betrachten.

Interaktives Lernen mit vielen beeindruckenden Bildern aus dem Weltall

Die Rakete bietet einen virtuellen Flug um die Erde

Die Simulation ist nicht nur ein visuelles Highlight mit vielen beeindruckenden Weltraumbildern, sondern vermittelt auch wertvolles Wissen über unseren Heimatplaneten und den Klimawandel. Mit dem High-Tech-Truck will die Bezirksverwaltung Duisburg-Mitte zeigen, dass Bildung spannend und interaktiv sein kann.

Kinder ab zehn Jahren dürfen mitfliegen.

Der Spacebuzz One steht am Samstag von 13 bis 17 Uhr am Kuhtor in der Duisburger Innenstadt. Kinder ab zehn Jahren dürfen mitfliegen. Da pro Flug jedoch nur neun Personen Platz haben, sollten Besucher Wartezeiten einplanen. Der Eintritt ist frei.

Unsere Quellen:

Reporterin vor Ort

Über dieses Thema berichten wir auch am 05.04.2025 bei WDR 2 Aktuell.