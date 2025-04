Der KEC setzte sich am Freitagabend mit 5:2 (0:0, 3:1, 2:1) durch und glich damit in der Best-of-seven-Serie zum 1:1 aus. Alexandre Grenier war mit drei Treffern der Mann des Tages für Köln. Spiel drei wird am Sonntag (16.30 Uhr) in Ingolstadt ausgetragen.