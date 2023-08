Augenbinden für Beethoven und Co. - Klimaaktivisten protestieren in Bonn

Augenbinden auch für Macke-Denkmal, Ernst-Moritz-Arndt- und Kekulé-Statuen

Noch Anfang der Siebziger Jahre lag er am 25. Dezember. Der diesjährige Erdüberlastungstag für Deutschland war dagegen schon am 4. Mai. Wenn alle Menschen so leben würden wie in Deutschland, sagen die Klimaaktivisten, bräuchten die Menschen hier nicht nur eine, sondern drei Erden zum Leben.

Mit der Aktion wollen die Mitglieder der beiden Gruppen vor allem für mehr Klimaschutz protestieren.

Der Münsterplatz bleibt in dieser Nacht nicht das einzige Ziel der Gruppe: Auch das Macke-Denkmal auf der Hofgartenwiese, die Ernst-Moritz-Arndt-Statue am Rheinufer, der Adenauer-Kopf an der B9 und das Friedrich August Kekulé-Denkmal vor dem Chemischen Institut der Bonner Uni in Poppelsdorf bekommen Augenbinden.

Aktionen für mehr Klimaschutz auch in anderen NRW -Städten

Die Bonner Aktivisten fordern die in ihren Augen dringend nötige politische und gesellschaftliche Transformation. "Dazu sollten wir auf alternative Wirtschaftsformen setzen, die ein gutes Leben für alle ermöglichen, jenseits von dogmatischem Wachstumszwang" , sagt Elmar Keul von Extinction Rebellion Bonn.