Juristen schätzen ein: Muss die "Letzte Generation" Millionen Euro Schadensersatz zahlen?

"Juristisch herausfordernd ist der Fall, weil man nicht will, dass bei einem Stau nach einem Verkehrsunfall alle hinter dem Unfallverursacher Anspruch auf Schadensersatz haben" , erklärt Hinners. Den Airlines und Flughäfen sei aber Schaden dadurch entstanden, dass Erwerbsmöglichkeiten verhindert worden seien. Auch durch Folgeschäden wie die Unterbringung von Fluggästen in Hotels könnten sich Schadensersatzansprüche ableiten lassen, glaubt Hinners.

Kaum Rechtssprechung zum konkreten Fall

WDR -Rechtsexperte Philip Raillon ist zurückhaltender. Bisher gebe es kein Grundsatzurteil in so einem Fall, daher sei schwer zu sagen, wie Schadensersatzforderungen ausgingen. Mit entscheidend sei es, ob ein Gericht die Blockaden als sittenwidrig einschätze oder nicht.

Verargumentieren ließe sich beides, glaubt Raillon. Einerseits dienten die Proteste dem Klimaschutz, andererseits seien sie so nicht mit dem Rechtsstaat vereinbar. Niemand dürfe ohne weiteres seinen Willen anderen durch Blockaden aufdrängen.“ Dass die Fluggesellschaften Forderungen zunächst umfassend prüfen würden, zeigte schon, wie schwierig die Lage rechtlich sei.

"Letzte Generation" als Organisation haftbar?

Für Fachanwalt Hinners könnten nicht nur die einzelnen Aktivisten haftbar gemacht werden, sondern womöglich auch die "Letzte Generation" als Organisation dahinter. "Wenn die einzelnen Täter sagen, das habe ich mir alleine ausgedacht, wird es schwierig, ansonsten stehen die Chancen gut" , glaubt Hinners. Schließlich stünden gleichförmige Aktionen dahinter, Wohnungen würden für Trainings angemietet.

Die "Letzte Generation" finanziert sich nach eigenen Angaben zum größten Teil über Spenden. Nach einem von der Gruppe veröffentlichten Transparenzbericht für das Jahr 2022 gibt sie an, mehr als 900.000 Euro an Spenden erhalten zu haben. Davon habe man dem Bericht zufolge 535.000 Euro ausgegeben - vor allem für die Anmietung von Veranstaltungsräumen, Wohnungen für Demonstranten und Autos. 100.000 Euro seien in Material wie Sekundenkleber, Plakate und Warnwesten geflossen.

