Zwei Bonner Heimspiele zum Jahresabschluss

Die behielt McGhee im Schlussviertel bei, als er es für die Bonner dreistellig machte und seinen neunten Drei-Punkte-Wurf (von 13) aus rund neun Metern zum 101:74 im Korb versenkte. Das letzte Viertel konnten die Niners beim 25:28 ebenfalls nicht für sich entscheiden. Zweifel am Bonner Sieg kamen nie auf - zumal McGhee letztlich mit zwölf versenkten Dreiern (bei 16 Versuchen) glänzte. Insgesamt kam er auf 40 Punkte und war damit vor Fleming und Bodie Hume mit jeweils 20 Zählern überragender Bonner.

Mit seinen zwölf "Dreiern" hat McGhee den Rekord von Hurl Beechum eingestellt. Der brachte in der BBL - ebenfalls für Bonn - 1998 in einer Partie gegen Trier zwölf Drei-Punkte-Würfe ins Ziel, was 26 Jahre lang kein weiterer Spieler schaffte.