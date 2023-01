Papiermobil statt Container in Mönchengladbach - so verändert sich die Entsorgung

Anfang des Jahres sind in Mönchengladbach die Altpapiercontainer abgebaut worden, seit vergangener Woche sind sie nun alle offiziell weg. Während sich in vielen Haushalten schon die Pakete stapelten, die nicht mehr in die blaue Tonne passen, hat die Stadt ihre Lösung präsentiert: die Papiermobile.

Zwölf Tonnen Papiermüll kommen bei erster Sammelaktion zusammen

Genau dieses Problem hat Roswita Rieck. Sie ist vor einigen Wochen erst umgezogen, hat sich neue Möbel und eine neue Küche angeschafft. Zu Hause stapeln sich Papier und Pappe: "Das sind ja riesen Kartons. Wir haben eine Tonne, aber da passt das ja nicht rein. Einmal einen Karton zerschnitten und die Tonne ist voll" , sagt sie.

Früher landete Papiermüll wie dieser in öffentlichen Altpapiercontainern. Die Stadt hat die aber abgeschafft, unter anderem, weil sowohl Papiermüll als auch wild abgelegter Hausmüll immer wieder neben den Containern landeten. Entsorgt werden können Pappkartons und Co. jetzt nur noch in der blauen Tonne, kostenlos auf Wertstoffhöfen und eben einmal im Quartal im Papiermobil, das verschiedene Sammelstellen anfährt.

Bei der ersten Sammelaktion am Wochenende kamen in Mönchengladbach etwa zwölf Tonnen Papiermüll zusammen.

Einmal im Quartal kann der Müll bei den Papiermobilen abgegeben werden.

Die Reaktionen sind gemischt. Einige sagen, das "System Altpapiercontainer" sei nicht so aufwendig gewesen. So müsse man für drei Monate ein Papierlager zu Hause anlegen - oder eben den Weg zum Wertstoffhof machen.

Abfallbetrieb will der Umstellung Zeit geben

Yvonne Tillmanns von den Mönchengladbacher Abfallbetrieben mags sagt dazu: "Wir geben dem neuen Angebot ein bisschen Zeit, damit sich das Ganze etwas einspielen kann und dann werden wir am Ende des Jahres mal gucken: War die Taktung zu gering?" So könne man sich dann noch an die Bedürfnisse der Bürger anpassen, sagt Tillmanns weiter.

Über dieses Thema berichtet auch die WDR Lokalzeit aus Düsseldorf am 30. Januar 2023 um 19.30 Uhr.