700 Wissenschaftler fordern Stopp der Lützerath-Räumung

Klimaforscher, Geologen, Biologen, Physiker und Mediziner haben sich für den Appell zusammengetan.

" Nach den Informationen, die uns heute vorliegen, ist der Abbau der Braunkohle in diesem Bereich nicht notwendig, um die Versorgungssicherheit mit Energie in Deutschland sicherzustellen ", sagte Dr. Niklas Höhne, Professor am Kölner New Climate Institut am Freitagnachmittag auf einer Pressekonferenz.