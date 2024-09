Mehr als 100 Vereinskollegen, Freunde und Familienmitglieder sind am Montagnachmittag zur Leichtathletikhalle in Leverkusen gekommen, um ihre Helden zu feiern. Zwei Mal Gold, zwei Mal Silber und zwei Mal Bronze haben die Para-Athleten von Bayer 04 aus Paris mit nach Hause gebracht. Besonders Leichtathlet Johannes Floors, der über 400 Meter Silber geholt hatte, konnte kaum zwei Meter gehen ohne umarmt zu werden.

Die Stimmung beim Empfang in Leverkusen ist bei vielen blendend.

"Das zeigt einfach wie der Verein zusammenhält. Wie die Wettkämpfe verfolgt werden, wie mitgefiebert wird. Es ist wirklich richtig, richtig toll ", freute sich der 29-Jährige. Auch seine Vereinskollegen, die für das Team Deutschland in Paris an den Start gegangen waren, waren bestens gelaunt. Jeder einzelne wurde im großen Foyer geehrt und beklatscht. Während nebenan in der Leichtathletikhalle schon wieder trainiert wurde.

So viele Athleten bei den Paralympics wie kein anderer Verein

Am Tag nach der beeindruckenden Abschlussfeier der Paralympics sind die meisten der 28 Athleten von Bayer 04 mit dem Zug nach Köln gefahren. Von dort aus ging es in Kleinbussen direkt zur nächsten Party bei ihrem Heimatverein. Der darf sich auf seinen Erfolg etwas einbilden. Denn im deutschen Team kam fast jeder fünfte Athlet vom TSV Bayer 04 Leverkusen, also so viele wie von keinem anderen Verein in Deutschland.

Stolz präsentiert Schwimmer Taliso Engel seine Goldmedaille

Goldmedaillengewinner Taliso Engel kam aus dem Staunen gar nicht mehr heraus: " Wir hatten echt ne besondere Zeit in Paris und für mich ist das fast schon surreal, dass ich Teil von diesem supertollen deutschen Team bin ." Ein Team, aus dem er mit seiner Goldmedaille, die er über 100 Meter Brust erschwommen hat, besonders heraussticht.

Inklusion soll in den Köpfen bleiben

Ausgelassen werden am Ende des Empfangs auch die Trainer gefeiert. Nach einem Abschlussfoto neben dem Grillstand hofft Silbermedaillengewinner Johannes Floors, dass der Para-Sport weiter in der Öffentlichkeit bleibt: " Wir haben grandiose Leistungen erbracht und stehen mit unserem Sport dafür Hindernisse zu überwinden. Ich wünsche mir, dass das in den Köpfen der Menschen bleibt."

Sein Vereinskollege Taliso Engel pflichtet ihm bei: " Ich wünsche mir, dass wir in den vier Jahren bis Los Angeles nicht vergessen werden. Dass diese Stimmung, die wir ins Land gebracht haben, bestehen bleibt. "

