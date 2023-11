Art Cologne: Kunst wohin man blickt

Manoucher Khoshbakht ist angespannt. Seit neun Uhr morgens ist er schon hier, gut geschlafen hat er nicht. Zum zweiten Mal ist der Kölner Galerist auf der Art Cologne und hofft auf eine erfolgreiche Messe. Dieses Jahr präsentiert der 40-Jährige Quereinsteiger - wie die japanische Künstlerin, Kaoli Mashio.

Manoucher Khoshbakht

Ihre Werke zeigen Wellblechdächer in Japan, jedoch stark abstrahiert. " Die Künstlerin war ein halbes Jahr in Japan auf dem Land. Und weil dort die Luftfeuchtigkeit so hoch ist, werden die Häuser in Wellblech eingekleidet. Sie entwickeln eine Patina, die Geschichten erzählt ." Und diese Eindrücke bringt die Künstlerin auf die Leinwand.

Geschichten um die Kunst herum

Denn nicht nur die Kunst an sich ist spannend.Vor allem die Geschichten, die die Werke umgeben, sind es. Das sieht auch die Kölner Galeristin Alexandra Hecker so. Sie zeigt in ihrer Ausstellung den harten Arbeitsalltag von Frauen in Tansania oder auf den Bahamas.