"Wir sind Krefelder, genau wie du!" – Einsatzkräfte werben für mehr Respekt

Als der Krefelder Rettungssanitäter Daniel Müller vor ein paar Monaten einem betrunkenen Patienten helfen wollte, wurde er plötzlich mit Flaschen beworfen. " Da weiß man gar nicht, wo die herkommen, die sind dann einfach da, " sagt er über die Attacke, die von umherstehen Personen ausging. Weil der Patient schon im Auto war, konnten die Rettungssanitäter sich in Daniel Müllers Fall in Sicherheit bringen.

Silvester nur ein Beispiel