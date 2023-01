Silvester-Angriffe: Welche Konsequenzen müssen wir ziehen?

Gewalt durch Entfremdung?

Doch es gibt auch andere Erkläransätze, die nichts mit falsch vermittelten Werten zu tun haben. Der Kriminologe Thomas Feltes etwa meint, Gewalt gegen Einsatzkräfte - und damit letztlich gegen den Staat - sei ein Zeichen von Entfremdung. Viele der jungen Männer fühlten sich von der Gemeinschaft ausgeschlossen; sie hätten den Eindruck, nicht dazuzugehören.

" Viele Jugendliche haben das Gefühl: 'Es ist nicht mehr unsere Gesellschaft, in der wir leben '", erklärt Feltes im Tagesthemen-Interview, " und deswegen sind wir auch nicht gezwungen, uns an die Normen und Regeln dieser Gesellschaft zu halten ."

Härteres Durchgreifen gefordert

Am Ende steht immer die Frage: Wie können solche Vorfälle in Zukunft verhindert werden? Auch hier sind die Antworten unterschiedlich. Doch die Gruppe derer, die Täter härter bestraft sehen will, scheint besonders groß.