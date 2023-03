Hebammen-Projekt rettet Heinsberger Geburtshilfe

Ende des vergangenen Jahres schreckte eine Nachricht die werdenden Mütter und Väter im Kreis Heinsberg auf: Das Städtische Krankenhaus Heinsberg musste am Wochenende seinen Kreißsaal schließen. Der Grund: zu wenig Personal. Damals arbeiteten drei Hebammen in dem Krankenhaus. Die Leitung suchte sofort nach Lösungen, und fand diese in einem Modell, das bis dahin vor allem in den südlichen Bundesländern schon häufig angewendet wurde: Eine so genannte Hebammen-Gemeinschaft.

Acht neue Hebammen für Heinsberg

Seit Anfang des Jahres arbeiten nun elf Hebammen im Krankenhaus Heinsberg. Acht neue, selbstständige Hebammen haben sich zu einer Arbeitsgemeinschaft zusammengetan. Das hat vielerlei Vorteile: Ihren Dienstplan können sie zum Beispiel selbst gestalten.

"Das garantiert flexiblere Arbeitszeiten. Und ist gerade für Hebammen interessant, die selbst noch Kinder haben" , erzählt Julia Jansen. Die 41-Jährige arbeitet seit vielen Jahren als Hebamme. Das Krankenhaus kann mittlerweile wieder rund um die Uhr Geburten betreuen.

Lukratives Abrechnungsmodell

Gelockt wurden die neuen Hebammen von der Geschäftsführung auch mit Hilfe eines modernen Abrechnungssystems. Denn: Abgerechnet wird im Pool, entsprechend der Arbeitsbelastung. Die Einnahmen werden also durch acht geteilt. "Das ist sehr gut für uns" , sagt Julia Jansen. Eigentlich werden Geburten nur durch die Hebamme abgerechnet, die auch die Geburt begleitet hat. Das sind dann im Regelfall 280 Euro. Hat es während des Dienstes keine Geburt gegeben, dann gab es auch kein Geld.