Arbeiter stirbt bei Kraneinsturz in Krefeld

Der 33-jähriger Krefelder war gerade dabei, ein Schiff zu entladen. Der große Hafenkran hat einen langen Ausleger, an dem eine Führungskanzel hin und her fahren kann. Diese Kanzel war ziemlich weit außen an dem Ausleger, als das Unglück geschah.

Kranführer vermutlich sofort tot

Was dann passiert ist, können Polizei und Feuerwehr noch nicht genau sagen: Vielleicht hat ein Stützpfeiler nachgegeben, vielleicht ist der Kran umgestürzt. Was sie wissen: Der Ausleger ist nach vorn abgeknickt und die Kanzel zwischen Schiff und Kaimauer gestürzt. Dabei hat sie sich komplett verformt, weshalb die Rettungskräfte davon ausgehen, dass der Kranführer sofort tot war.

Im Krefelder Hafen ermitteln jetzt Polizei und Arbeitsschutz, um die Unglücksursache zu klären. Der Unfall ist auf dem Gelände einer Spedition passiert.

Über diese Thema berichten wir am 03.112022 auch in unserer Lokalzeit im Radio auf WDR 2 und in der Lokalzeit Düsseldorf im WDR Fernsehen um 19:30 Uhr.