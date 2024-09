Düsseldorfer EG: "Besser werden" ist das Ziel

Damit ist die DEG insgesamt mit fünf Siegen und drei Niederlagen aus der Saisonvorbereitung gegangen. Der neue Trainer Steven Reinprecht ist jedoch fast glücklich darüber, dass die DEG nicht jedes Spiel gewonnen hat: "Wir haben gute Dinge gesehen und Dinge, aus denen wir lernen können. Darum geht es in der Vorbereitung. Wären wir in jedem Spiel perfekt gewesen, hätten wir keine Möglichkeiten, uns zu verbessern" , sagte er am Dienstag auf der Pressekonferenz zum Saisonauftakt.

DEG ohne konkretes Saisonziel