Stadt Siegburg und Handel wollen Kunden locken

Viele Händler rühren seit Wochen die Werbetrommel. Mit dabei ist auch Maria Hofmann. Sie führt ein Modegeschäft in der Kaiserstraße und setzt große Hoffnungen in die Aktion.

Denn nach der Schließung von Galeria Kaufhof ist die Stimmung aktuell schlecht: "Ich finde das super. Dann haben wir mehr Kunden, die nehmen sich mehr Zeit, und ich mache mehr Umsatz.“

Siegburg will mehr Kundschaft in der City

Das kostenfreie Parken ist eine gemeinsame Initiative der Stadt und des Verkehrsvereins. "Wir wollen schauen, ob so eine Aktion die Frequenz in der Innenstadt erhöht und damit dann natürlich auch die Umsätze der Geschäftsleute steigen“ , sagt der Vereinsvorsitzende Sissis Vassiliadis.

Alternative Nahverkehr?

Kritik an der Aktion lässt er nicht gelten. Etwa die Frage, wie ökologisch so eine autofreundliche Aktion denn sei. "Wir wollen auch Menschen anlocken, die nicht in den Zentren leben. Denen bleibt oft nur die Fahrt mit dem Auto“, meint er. Die Qualität des öffentlichen Nahverkehrs könne man als Verkehrsverein nicht beeinflussen.

Freies Parken in sechs Parkhäusern

Freies Parken gibt es morgen in insgesamt sechs Parkhäusern. Alle sind seit einigen Wochen schrankenlos, die Parkzeit wird anhand des Kennzeichens berechnet. Das muss man beim Bezahlen eingeben. Für die Stadt und auch den Verkehrsverein bietet diese neue Technik einen großen Vorteil, um die Wirkung des Aktionstags zu beurteilen. "Wir wollen herausfinden, ob durch so eine Aktion tatsächlich mehr Kunden in die Stadt kommen“, sagt Andreas Roth vom Stadtbetrieb Siegburg.

Was bringt die Aktion?

Mit Hilfe des Schrankensystems könne man genau analysieren, "wie viele Parker wir mehr haben gegenüber anderen Samstagen“. Ist die Aktion erfolgreich, könne er sich auch weitere kostenfreie Parksamstage vorstellen. Doch das müsste der Rat entscheiden. Schließlich würde die Stadt durch solche Aktionen auch Einnahmen verlieren. Je nach Auslastung der Parkhäuser "eine mittlere vierstelle Summe pro Tag“, sagt Andreas Roth.

Unsere Quellen:

Reporter vor Ort

Verkehrsverein Siegburg

Stadt Siegburg

Über dieses Thema hat auch das WDR Fernsehen berichtet in der "Lokalzeit aus Bonn" am 19.09.2024.