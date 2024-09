Erzieher und Erzieherinnen dringend gesucht: Moers sucht per Video

Die kurzen Filme laufen in allen Netzauftritten der Stadt – Youtube, Instagram, Facebook. Die Hoffnung der Macherinnen: Interessenten da finden, wo sie online unterwegs sind. In Moers soll es noch mehr Internetfilme geben, damit das Thema regelmäßig vorn in der Suche der Nutzer auftaucht.

" Wir erhoffen uns, dass wir unsere offenen Stellen so zeitnah besetzen können, dass wir noch mehr Aufmerksamkeit bekommen für die Kampagne ", so die Verantwortliche bei der Stadt Moers, Sabine Knothe.

Erste Erfolge schon sichtbar

Personalsuche für Kitas in den sozialen Medien – es könnte klappen, vielleicht gerade auch in den größeren Städten, wie etwa Essen, Dortmund oder Duisburg. In Moers jedenfalls ist schon die erste Bewerbung mit der Quellenangabe Facebook angekommen.

