Hamminkeln: Tonnenweise illegale Feuerwerkskörper gefunden

Damit ist es der Polizei in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft gelungen, ein kriminelles Netzwerk zu zerschlagen. Dessen Firmensitz soll laut Rheinischer Post in einem Wohnhaus in Kranenburg gelegen haben. Von hier aus sollen die Täter den Handel koordiniert haben.

Auch in Niedersachsen und in den Niederlanden wurden illegale Feuerwerkskörper gefunden. Insgesamt wurden 350 Tonnen sichergestellt. Der Marktwert liegt laut Polizei bei rund 25 Millionen Euro.

Schon im Juni Durchsuchungen am Niederrhein

Die Funde sind das Ergebnis von zwei Jahren Ermittlungen. Dabei hat auch Europol die deutsche Polizei unterstützt.

Bereits im Oktober konnten elf Verdächtige in den Niederlanden festgenommen werden. Davor hatte die Polizei im Juni in verschiedenen Orte in den Niederlanden und in Deutschland Durchsuchungen durchgeführt, darunter in Ochtrup, Hamminkeln, Wietmarschen, Dülmen, Ahaus, Kranenburg und Kevelaer.

Dabei untersuchten die Beamten Wohnhäuser von Verdächtigen, aber auch Geschäfte, Bunker und weitere Lagerorte. Dabei hätte keine dieser Lagerstätten " die strengen Sicherheitsanforderungen für die Lagerung hochexplosiver Gegenstände " erfüllt, so die Polizei.

Zusammenhang mit Geldautomatensprengungen?

Laut Polizei könnte es sein, dass auch andere kriminelle Banden die illegalen und hochexplosiven Feuerwerkskörper benutzt hätten, beispielsweise für Geldautomatensprengungen.