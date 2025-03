In den frühen Morgenstunden des 25. März 2024 stirbt eine junge Familie beim Brand eines Mehrfamilienhauses in Solingen. Es war Brandstiftung. Ein Jahr danach gedenken heute die Stadt und Angehörige der Opfer.

Die junge Familie hatte keine Chance

Gedenkstelle am Brandort

Die Tat sorgte bundesweit für Entsetzen: Ein junges Ehepaar und ihre beiden Kinder sterben in Solingen in ihrer Dachgeschosswohnung bei einem Brand, der mit Absicht gelegt wurde. Der geständige Täter hatte mindestens einen Liter Benzin im Hausflur hinter der Eingangstür verschüttet und angezündet. Die Flammen fraßen sich schnell durch das Holztreppenhaus, die Familie hatte keine Chance.

Gedenken am Brandhaus

Heute will unter anderem die örtliche Ditib-Gemeinde der Toten gedenken. Um 15:00 am Brandhaus an der Grünewalder Straße, wo später auch noch eine weitere Veranstaltung angemeldet ist. Die Spuren des verheerenden Brandes sind noch immer an der Fassade sichtbar. An der Hauswand sind Fotos der umgekommenen jungen Familie zu sehen.

Das Leid der Hinterbliebenen und Opfer

Bei dem Brand erlitten mehrere Hausbewohner zum Teil schwere Verletzungen. Ein weiteres junges Ehepaar hatte sich, gemeinsam mit ihrem Kind, nur mit einem Sprung aus dem dritten Stock retten können. Alle drei überlebten nur mit Glück und leiden noch immer an nicht ausgeheilten Schäden an Körper und Psyche. Wahrscheinlich ist, dass sie beim heutigen Gedenken auch mit dabei sind.

Das Leid der Angehörigen ist groß

Genau wie Emil und Gulka Z., die Eltern des in den Flammen umgekommenen Familienvaters. Im WDR -Interview erzählen beide, dass sie noch einen weiteren Sohn haben. Für ihn wollen sie weiterleben. Ansonsten sind sie verzweifelt und gebrochen. "Haben Sie schon mal lebende Tote gesehen? Das sind wir. Wie wir leben, wie wir überleben, wir haben keine Antwort darauf.“

Was war das Motiv?

Sie sind aus ihrer Heimat Bulgarien angereist, um am Prozess gegen den geständigen Täter als Nebenkläger teilzunehmen. An jedem Prozesstag müssen sie ertragen, ihm gegenüber zu sitzen. Die Frage nach dem "Warum" seiner Tat ist weiterhin nicht geklärt. Zunächst war von einem Streit mit der Vermieterin die Rede. Jetzt gehen Staatsschutz und Gericht Hinweisen auf einen rassistischen Hintergrund der Brandlegung nach, nachdem auf einer Festplatte über 160 Karikaturen mit deutlich rechtsradikalen und rassistischen Motiven gefunden worden waren. Erkenntnisse dazu soll es am nächsten Prozesstag Anfang April geben.

