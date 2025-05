Bei der Eröffnung werden auch viele Pilgerinnen und Pilger von Kolpingsfamilien erwartet. Diese treffen sich traditionell zur Wallfahrt am 01. Mai in Kevelaer. In einem Einladungsschreiben an die Mitglieder heißt es unter anderem: " Gerade in dieser unruhigen und friedlosen Zeit wollen wir ein deutliches Glaubenszeugnis geben und unsere persönlichen Anliegen und die Sorgen der Welt ins Gebet nehmen ."

Wallfahrt gewinnt an Interesse

Aufgrund von Kriegen und Unsicherheit in der Welt bemerkt die Wallfahrtsleitung in Keveleaer ein gestiegenes Interesse an der Wallfahrt. Die Menschen seien derzeit " massiv auf der Suche nach Werten ", sagt Bastian Rütten, Pastoralreferent in Kevelaer.

Die Leute tanken hier Kraft. Bastian Rütten, Pastoralreferent in Kevelaer

Die Wallfahrt sei keine Wunderheilung für alle Probleme, aber das kurze Innehalten im Gebet, das Anzünden einer Kerze oder das Nachdenken hole die Menschen aus ihrem Tunnel, aus ihrem Alltag heraus. Die Wallfahrt könne in diesem Sinne auch Trost bieten.

Zweitgrößter Pilgerort in Deutschland

Die Marienstadt Kevelaer gilt als zweitgrößter Pilgerort in ganz Deutschland hinter Altötting in Bayern. In vergangenen Jahren sind rund 800.000 Menschen an den Niederrhein gepilgert. "Gut möglich, dass diese Zahl 2025 erreicht wird", sagt Pastoralreferent Bastian Rütten.

Ziel der Gläubigen ist in Kevelaer die Gnadenkapelle mit dem Marienbild “Trösterin der Betrübten”. Die Pilgersaison geht bis Anfang November. Die Wallfahrt findet schon seit mehr als 380 Jahren am Niederrhein statt.