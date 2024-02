Wagenbauer Tilly: "Karnevalswagen, die allen gefallen, sind langweilig"

Dienstagmorgen, in einem ehemaligen Straßenbahndepot in Düsseldorf. Jacques Tilly, der für den Rosenmontagszug die Mottowagen baut, schwingt ein Brecheisen und trifft den Kopf einer überdimensionalen Pappmaché-Figur von Donald Trump. Das jährliche Abreißen der Mottowagen am Veilchendienstag gehört in der Landeshauptstadt sozusagen zum Karneval dazu: Zahlreiche Medien sind dabei.

Die Karikatur von OB Keller nach Tillys Aufräumarbeiten.

Als nächstes trifft es den Düsseldorfer Oberbürgermeister Stephan Keller ( CDU ) beziehungsweise eine überlebensgroße Figur von ihm. Ein paar Hiebe mit dem Brecheisen, und sie ist kaputt. Zurück bleiben bunte Pappfetzen und verbogener Draht. Jacques Tilly, dessen politisch-satirischen Motive meist weltweite Aufmerksamkeit erregen, hat sichtlich Spaß daran.

Viel Zustimmung, aber auch Kritik und Hasskommentare

Die Fotos seiner Wagen gehen auch in diesem Jahr um die Welt. Dieses Jahr sorgen vor allem zwei Figuren für Aufsehen: der ehemalige US -Präsident Donald Trump, der aus der amerikanischen Flagge ein Hakenkreuz formt und eine Figur Putins in einer homoerotischen Pose. Mit den zugespitzten Motiven erntet Tilly viel Zustimmung, aber auch Kritik. Nicht selten schlägt ihm Hass entgegen.