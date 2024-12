Spatenstich am Mittwoch in Zülpich - für Bürgermeister Ulf Hürtgen war es " ein wichtiger Tag ". Wichtig für die Stadt, aber auch für die Bevölkerung, die unter der Flut sehr gelitten habe. Viele Dörfer entlang des Rotbachs und des Vlattener Bachs wurden im Sommer 2021 überschwemmt. Die beiden Bäche sollen durch den Bau eines so genannten Hochwasserabschlags entlastet werden.

Der Hochwasserabschlag - einfach, aber effektiv

Vorbild: der Hochwasserabschlag am Neffelbach

Ein ähnliches Bauwerk gibt es bereits am Neffelbach einige Kilometer entfernt: Führt der Bach zu viel Wasser, wird es am Abschlag - einer Art Schleusentor - aufgestaut, bis es eine künstlich angelegte Ablaufkante erreicht. Von dort fließt das Wasser in eine Art Trichter und von dort kontrolliert in den Neffelsee.

Experten glauben, dass so bei der Flut 2021 Schlimmeres verhindert wurde. "Es ist ein relativ einfaches Prinzip mit einer relativ großen Wirkung ", sagt Projektleiterin Ronja Wenselau.

Zülpicher See wird zum Auffangbecken XXL

Ganz ähnlich wird es jetzt auch am Vlattener Bach gemacht. Dessen Hochwasser hatte 2021 vor allem in den Ortsteilen Lövenich und Floren schwere Schäden angerichtet. Nach dem Bau des Hochwasserabschlags wird das Wasser künftig über einen 140 Meter langen Kanal in den Zülpicher See geleitet. Der kann bis zu 800.000 Kubikmeter Wasser aufnehmen. In diesem Fall würde der Wasserspiegel um einen Meter steigen. Die Nutzung des Sees als Wassersport-Areal würde das nicht einschränken, so die Projektleiterin.

Erftverband: Genehmigungen dauern immer noch zu lange