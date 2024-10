Hochwasser-Risiko (bald) einfach per App checken

Spätestens seit der Hochwasserkatastrophe von Juli 2021 ist klar: Überschwemmungen mit katastrophalen Auswirkungen können viele Menschen in NRW treffen - plötzlich und unerwartet. Während früher Hochwasserereignisse an großen Flüssen eher langsam und damit planbar auftraten, können Starkregenereignisse heute viel mehr Menschen in NRW treffen.

Leicht zugängliche Informationen

Aber wer in NRW ist betroffen? Können Überflutungen durch Hochwasser oder Starkregen auch mein Haus gefährden? Antworten dazu liefern heute schon verschiedene Portale und Karten im Netz. Nur: Sie richten sich eher an Fachleute und sind nicht sonderlich leicht zu bedienen.

Karte gibt Risiko-Infos für Wohnort

Das hat mittlerweile auch das Land NRW erkannt: "Das ist nicht etwas, was für Leute gedacht ist, die mal eben zwischen Feierabend und der Tagessschau klicken und sich Gedanken machen" , erklärte Umweltminister Oliver Krischer (Grüne) am Mittwoch - und präsentierte zusammen mit Kommunalministerin Ina Scharrenbach ( CDU ) und Uli Paetzel von Emschergenossenschaft und Lippeverband ( EGLV ) eine zugänglichere Lösung: die "Flood Check App". Damit sollen künftig alle Nutzerinnen und Nutzer in NRW prüfen können, wie gut ihr eigenes Zuhause vor Überflutung, Starkregen oder Hochwasser geschützt ist.

Noch nicht alle Adressen in NRW abrufbar

Ziel sei es, allen Bürgerinnen und Bürgern einen schnellen und unkomplizierten Zugriff auf Informationen zur konkreten Gefährdungslage ihrer Immobilie zu ermöglichen, erklärte Ina Scharrenbach bei der Vorstellung am Mittwoch. Noch sind dort aber nicht alle Städte und Gemeinden in NRW hinterlegt.

Die von der Emschergenossenschaft und Lippeverband entwickelte App deckt aktuell nur die Städte Bochum, Bottrop, Essen, Gelsenkirchen, Gladbeck, Herne und Herten ab. Sie soll nun aber um Daten aus ganz NRW ergänzt werden. Dazu schreibt das Land derzeit alle Kommunen an und hofft, in spätestens neun Monaten ganz NRW in der App abbilden zu können.

So funktioniert die App

App per Smartphone und Computer nutzbar

Nach Eingabe der gesuchten Adresse erhalten Nutzerinnen und Nutzer in der App eine Überflutungskarte der näheren Umgebung. Zudem werden ihnen Informationen zur Gefährdung ihrer Immobilie durch Starkregen oder Hochwasser angezeigt.

Sie können nach der Beantwortung einiger Fragen ihr Haus auch auf potenzielle Schwachstellen überprüfen - und bei Bedarf entsprechende Maßnahmen in die Wege leiten. "Gemessen am Schaden ist die Eigenvorsorge viel günstiger" , betonte Scharrenbach. Für den "Starkregenschutz aus der Hosentasche" , wie Scharrenbach die App nennt, stellt das Land 300.000 Euro zur Verfügung.

Die App ist auch über ein Tool im Internet nutzbar: