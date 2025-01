Der Vorfall hat sich bereits am Donnerstagabend im Einkaufszentrum "Marktforum" in Duisburg-Reinhausen ereignet. Das bestätigte die Polizei in Duisburg auf WDR -Anfrage. Mehrere Videos des Vorfalls kursieren in den sozialen Medien und werden auch bei WhatsApp verbreitet. Allein bei TikTok hat der Clip rund 1,5 Millionen Abrufe.

Mann verschanzt sich im Tabakladen

Darauf zu sehen ist ein Mann, der mit einem Messer herumfuchtelt und durch das Einkaufszentrum läuft. Zu hören sind Schreie von Passanten. Einige Leute versuchen den Mann zu stellen. Sie verfolgen ihn mit Beach-Fahnen und Aufstellern. Der Angreifer flüchtet hinter eine Theke eines Tabakladens. Die Verfolger schreien: „ Das Messer runter “. Dabei sieht man Menschen, die geduckt hinter ihm flüchten - und der Mann gibt schließlich auf, er wirkt verwirrt.

Polizei schweigt nach Festnahme

Ein anderes Video zeigt die Festnahme des Mannes durch die Polizei. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt. Die Polizei in Duisburg schließt eine psychische Erkrankung des 49-Jährigen nicht aus. Weitere Angaben macht die Dienststelle in Duisburg nicht. Die Ermittlungsergebnisse sollen am Montag bekannt gegeben werden.

Von sich aus hatte die Polizei nicht über den Vorfall berichtet. Bei der Pressestelle war am Samstag niemand erreichbar. Auch eine offizielle Pressemitteilung wurde von der Polizei nicht herausgegeben. Die WAZ berichtet mit Bezug zur Polizei, dass der Mann in eine Klinik gebracht wurde.

Unsere Quellen:



• WDR Studio Duisburg

• Polizei Duisburg

• WAZ