Das größte Umweltprojekt der Stadt Hagen geht weiter. "Wir geben dem Fluss zurück, was er braucht - und was wir eigentlich brauchen" , so beschreibt es der Hagener Oberbürgermeister Erik O. Schulz. Der dritte Bauabschnitt wurde erst kürzlich fertiggestellt.

In den 1970er Jahren wurde die Lenne verengt und aus ihrem natürlichen Flussbett verdrängt, um Platz für die Industrie zu schaffen. Der Fluss hat damals einfach gestört. Heute sind Städte und Gemeinden dazu verpflichtet, Gewässer in einem guten ökologischen Zustand wieder herzurichten.

Gewässerschutz ist Pflicht

Und was EU-Richtlinie ist, gilt auch für Hagen. Sie hat in den letzten vier Jahren über fünfeinhalb Millionen Euro ausgegeben, zu 90 Prozent Gelder des Landes, um die " Europäische Wasserrahmenrichtlinie " umzusetzen.

Jetzt ist die Lenne in Teilen aus ihrem engen Korsett befreit worden. Und schon während des Baus gab es erste Fortschritte: Geschützte Vogelarten haben sich jetzt schon wieder an der Lenne angesiedelt. Das hat auch die Stadt Hagen überrascht.

Flora und Fauna erholen sich

Die neuen Uferprofile bieten für viele Vögel wieder Brutmöglichkeiten. Und auch in Sachen Hochwasser sind Verbesserungen zu spüren. Während der verheerenden Flut 2021 wurden die bereits ausgebauten Teile der Lenne zwar überflutet, dort hat es aber auch vergleichsweise wenig Schäden gegeben.

Deutlich breiter: Die Lenne hat jetzt auch bei Hochwasser viel Platz

Im Gegensatz zur Lenne vor den Bauarbeiten ist sie jetzt hochwassersicher, auch wenn es noch schlimmer wird, als das Jahrhunderthochwasser von 2021. Dazu wurde der Flusslauf der Lenne an einigen Stellen stark erweitert.

Zukünftig soll auch gebadet werden

Das Projekt erinnert an Renaturierungsmaßnahmen wie etwa an der Emscher im Ruhrgebiet. Und die Stadt Hagen will weiter machen, auch im restlichen Flussverlauf im Stadtgebiet. Irgendwann soll man dann in der Lenne baden können. Sie soll zum Badegewässer ausgebaut werden.

Unsere Quellen



Stadt Hagen

WDR-Reporter vor Ort

Über dieses Thema berichten wir am 04. Dezember 2024 auch im WDR-Radio: WDR 2 Lokalzeit für das Ruhrgebiet, 11:31 Uhr.