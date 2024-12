Auf einer Grünfläche hoch über Klüt greifen Bagger ins Erdreich - und füllen den Boden in dicke Schläuche. Die werden aneinander gelegt und bilden so vier lange Dämme, die bei Starkregen in Zukunft den Ort vor Hochwasser schützen sollen.

In den letzten Jahren waren dort immer wieder Häuser vollgelaufen. Ingsamt werden 4.000 Tonnen Boden bewegt.

Maximaler Schutz gegen Hochwasser

" Wir können so den maximalen Schutz bieten - eine endgültige Garantie kann aber niemand geben ", sagt Detmolds Bürgermeister Frank Hilker. Die Stadt konnte durch den Tausch von Grundstücken die Fläche oberhalb von Klüt kaufen und bekam so die Chance, den immer wieder von Hochwasser betroffenen Ort zu schützen.

Wasser wird in Gräben gesammelt

Das von der Grünfläche abfließende Wasser wird in Zukunft in Gräben vor den Dämmen gesammelt. Kommt es zu stärkeren Regenfällen, fließt es zukünftig in kleinen Mengen nach unten, anstatt Straßen und Bächen zu überfluten.

Unsere Quelle: