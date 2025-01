Leverkusen gegen Gladbach: Duell der Gegensätze mit zwei Rückkehrern

Alonso warnt vor Verkehrschaos

Damit seine Spieler am Samstagabend auch alle mitwirken können und nicht verkehrsbedingt das Spiel verpassen, habe Alonso seine Spieler über die aktuelle Sperrung der Autobahn rund um das Stadion informiert. " Es gibt vielleicht ein bisschen Chaos, das ist nicht nur in diesem Teil von Nordrhein-Westfalen so. Es gibt immer ein bisschen zu viele Baustellen ", sagte Alonso.

Video starten, abbrechen mit Escape B04-Coach Alonso spaßt - "Wir sind informiert" WDR. . 00:36 Min. . Verfügbar bis 17.01.2026. WDR.

Im Spiel gegen Borussia Dortmund zum Jahresauftakt hatte Verkehrschaos einen Startelf-Einsatz von Nationalspieler Florian Wirtz verhindert. Alonso hatte den 21-Jährigen für die erste Halbzeit auf die Bank gesetzt, nachdem er auf einer Brücke im Stau gestanden hatte und daher zu spät zum Team gestoßen war. Auch der defensive Mittelfeldspieler Exequiel Palacios war vom Stau betroffen und wurde seinerzeit erst in der Schlussphase eingewechselt.