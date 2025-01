Statt der angekündigten mehreren Hundert Teilnehmer sind aktuell aber nur etwa 80 Menschen da. Bis zu 3.000 Menschen sind nach Schätzungen eines WDR -Reporters bei Gegendemonstrationen - die heute Abend in einer Menschenkette gipfeln sollen. Die Polizei hat zur Anzahl der Teilnehmenden bisher keine Angaben gemacht.

Beide Demozüge sind am Samstagnachmittag ungefähr zeitgleich im Aachener Ostviertel gestartet und ziehen jetzt Richtung Hauptbahnhof - nicht weit voneinander entfernt, jedoch, wenn alles nach Plan läuft, ohne auf der Strecke direkt aufeinander zu treffen.

Am Bahnhof Rothe Erde sind die Teilnehmer der Demo losgezogen, die unter dem Motto "für Recht und Ordnung, gegen Linksextremismus und politisch motivierte Gewalt" angemeldet wurde. Veranstalter ist Ferhat Sentürk, der früher AfD-Mitglied war und sich heute selbst als Rechtspopulist bezeichnet.

Rechtsextreme Gruppen trommeln im Netz für Kundgebung

Rechter Demozug setzt sich in Bewegung

Im Netz haben im Vorfeld diverse rechtsextreme Gruppierungen Interesse für die Veranstaltung gezeigt - und damit Sorgen geschürt, dass Neonazis durch Aachen ziehen und eine Veranstaltung der queeren Community ins Visier nehmen könnten, die am Abend im Autonomen Zentrum ( AZ ) stattfindet. Denn genau in unmittelbarer Nähe zum Autonomen Zentrum sollte der Demozug enden. Die Strecke ist inzwischen jedoch in Absprache von Polizei und Veranstalter etwas abgeändert worden. Sentürk selbst hat in den sozialen Medien zu einer friedlichen Veranstaltung aufgerufen.

Gegendemo, Menschenkette und weitere Protestaktionen

Gegen diese Demo finden in Aachen zahlreiche Protestaktionen statt. Fast zeitgleich ist der Demonstrationszug des Aktionsbündnisses "Wir sind Aachen" gestartet. Nach Angaben der Veranstalter lautet das Motto der Protestaktionen: "Neonazis in Aachen? Nicht mit uns!".

Aachener zeigen Flagge gegen Rechts

Später plant der Verein Rainbow e.V. eine Menschenkette, die von 18 Uhr bis 3 Uhr morgens die rund 100 Meter vom Hauptbahnhof bis zum Autonomen Zentrum schützen soll. Damit soll laut den Organisatoren erreicht werden, dass queere Menschen unbeschadet vom Hauptbahnhof zum Veranstaltungsort des queeren Events und zurück kommen und sich sicher fühlen können. Auch weitere, kleinere Kundgebungen und Aktionen sind geplant.

42.000 unterzeichnen Online-Petition gegen rechtsextreme Demo

Schon im Vorfeld hatte die von Sentürk angemeldete Demo hohe Wellen geschlagen. Mehr als 42.000 Menschen haben eine Petition mit dem Titel "Gegen den geplanten Neonazi-Aufmarsch am 18.01.2025 in Aachen" unterzeichnet. In der Petition heißt es, man rechne damit, dass die Demo gewaltbereite Rechtsextreme und Neonazis aus ganz Deutschland anziehen könnte, und sehe die Sicherheit von queeren Menschen und Menschen mit Migrationshintergrund gefährdet.

Polizei mit Großaufgebot, Autofahrer müssen mit Verkehrsbehinderungen rechnen

Die Polizei ist mit vielen Kräften vor Ort. Auch wenn man gewalttätige Aktionen von Einzelpersonen nicht ausschließen könne, rechne man damit, dass es friedlich bleibt, sagte eine Sprecherin der Polizei dem WDR .

In der Aachener Innenstadt, im Ost- und Frankenberger Viertel müssen sich Autofahrer während der Demos auf Verkehrsbehinderungen einstellen. Auch die ASEAG erwartet erhebliche Störungen des Busverkehrs.

Unsere Quellen:



• WDR-Reporter vor Ort

• Polizei Aachen

• ASEAG

• Rainbow Aachen e.V.

• Bündnis "Wir sind Aachen"

• Instagram-Seite von Ferhat Sentürk

Über dieses Thema berichtet der WDR am 18.1.2025 auch in der Aktuellen Stunde.