Ortsschilder-Klau in Hanf - Anwohner finden's nicht berauschend

Wann der Schilderklau in Hanf begonnen hat, kann Karl-Theo Mülders nicht genau sagen. Der Rentner lebt seit 1946 in dem kleinen Ort bei Hennef. "Vielleicht siebzehn, achtzehn Jahre ist das her" , schätzt er, "da fing das an." Immer wieder verschwanden nachts plötzlich die Ortsschilder.

Schilder-Klau hat Tradition

Fünf bis sieben der großen Metalltafeln mit dem ungewöhnlichen Namen verschwinden jedes Jahr ganz oder zum Teil. Nun versucht die zuständige Kommune, die Stadt Hennef, mögliche "Hanf-Liebhaber" auszutricksen.

Tagsüber beobachteten die 233 Einwohner des Dörfchens ab und zu potentiell Verdächtige, wie sein Bruder Helmut erzählt: "Zum Beispiel ein Motorradfahrer hielt an, hat sich das Schild beguckt. Oh, denk ich, ich schreib mir die Nummer auf, habe ich aber doch nicht gemacht. Erst tat sich nichts, dann war das Schild weg. Die denken halt. Oh Hanf, das können wir brauchen."

Gelassenheit bei den Hanfern

Die meisten Hanfer nehmen den Schilderklau gelassen. "Das sind wahrscheinlich jüngere Leute" , lacht die 18-jährige Katharina Benicke, "die hängen das in ihre Partyräume, in die Garage, in ihre Zimmer. Die Leute finden das halt gut, ist ein gutes Accessoire für die Wohnung". Andere Hanfer haben sich des Nachts sogar schon einmal auf die Lauer gelegt, um die Schilderdiebe auf frischer Tat zu ertappen. Allerdings blieben diese Vor-Ort-Recherchen bislang erfolglos.

Schilderklau geht ins Geld

Der zuständigen Stadtverwaltung von Hennef ist der Humor mittlerweile verständlicherweise abhandengekommen. Denn die Diebstähle in dem kleinen Ort, das seinen ungewöhnlichen Namen wegen des naheliegenden Hanfbachs und nicht wegen der Cannabispflanze trägt, gehen ins Geld.

Herstellung und Material eines Metall-Ortsschildes kosten etwa 200 Euro. Mit den Arbeitsstunden für das Aufstellen sind es allerdings schon 1.500 Euro. Macht bei sechs gestohlenen Schildern pro Jahr 9.000 Euro Minus in der Stadtkasse.

Stadt Hennef mit neuem Lösungsansatz

Nachdem die meisten der Ortschilder zuletzt im Frühsommer gestohlen wurden, versucht Hennef den Dieben das Stehlen nun durch einen Trick zu verleiden: Die Ortsschilder sind nicht mehr wie bislang in einer Metallhalterung verschraubt, sondern auf einem rundum verschweißen Metallviereck auf einer nicht zu lösenden Folie verklebt.

Ob sich potentielle Hanf-Schilder-Interessierte dadurch von einem Diebstahl abhalten lassen, werden die nächsten Monate zeigen. Zurzeit zumindest sind alle Hanf-Schilder noch an Ort und Stelle.

