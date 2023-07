Mord durch Brandstiftung? Prozessauftakt in Köln

Laut Staatsanwaltschaft ist die Tat so abgelaufen: Vor fast genau einem Jahr betäubte der Angeklagte seinen Großvater in dessen Haus, setzte sein Opfer in einen Sessel, legte den Brand und verschwand aus dem Haus. Dann, so die Anklage am Kölner Landgericht, habe er selbst die Feuerwehr gerufen.

Opfer konnte sich nicht mehr in Sicherheit bringen

Der 83-Jährige konnte wohl noch aus dem Sessel aufstehen. Das Betäubungsmittel sorgte aber dafür, dass er das Feuer nicht aus eigener Kraft löschen oder auch nur Hilfe rufen konnte. Der Senior brach im Hausflur mit einer Rauchvergiftung zusammen.