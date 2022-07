Ein Jahr nach der Flut: Gedenkveranstaltung in Erftstadt

Stand: 15.07.2022, 15:39 Uhr

In Erftstadt findet am Freitag ein Gedenktag zur Hochwasserkatastrophe vor einem Jahr statt. Mit einer Schweigeminute will man sich an die Flut und an das Unheil erinnern, was sie angerichtet hat.