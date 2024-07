Bar in Herforder Innenstadt brennt: Ermittlungen in alle Richtungen

Es handelt sich um die Stevia-Bar an der Steinstraße. Um kurz nach 11 Uhr wurde Vollalarm bei der Herforder Feuerwehr ausgelöst: Aktuell kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Brand vorsätzlich gelegt wurde. Das "Westfalen-Blatt" beruft sich auf Ohrenzeugen in der Nähe des mutmaßlichen Tatorts, die gegen 11 Uhr laute Explosionen gehört haben sollen. Auch der stellvertretende Feuerwehrchef Herfords, Axel Freitag, habe dies bestätigt. Auch berichteten Anwohner von Benzingeruch, der kurz nach dem Ausbruch des Feuers in der Luft hing.

Brand in Herford: "Ermitteln in alle Richtungen"

" Wir ermitteln aktuell in alle Richtungen. Wir sind noch ziemlich am Anfang. Was der Hintergrund des Brandes war, ist noch völlig offen ", sagt Sarah Siedschlag von der Pressestelle der Polizei Bielefeld gegenüber dem WDR . Der Löscheinsatz sei immer noch in vollem Gange. Die Polizei sei vor Ort noch mit der Absperrung des Tatorts beschäftigt. Auch die Ermittlungsarbeiten haben schon begonnen. " Wir befinden uns hier aktuell im Ausnahmezustand ", heißt es weiter von der Polizei.

120 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst sind vor Ort, um den Brand zu löschen und die Bewohner zu schützen. Wie das "Westfalen-Blatt" berichtet, ist ein SEK -Team am Bahnhof, auch soll eine Hundertschaft auf dem Weg nach Herford sein. Auch ein Hubschrauber der Polizei kreiste über der Stadt.

Anwohner sollen Fenster und Türen geschlossen halten

Die Kreuzung Bahnhofstraße/Auf der Freiheit sowie die Fußgängerzone sind aktuell gesperrt. Autofahrer werden gebeten, die Innenstadt weiträumig zu umfahren. Die Feuerwehr meldet Brand der Stufe vier, demnach steht das Gebäude aktuell in Vollbrand. Die Bewohner wurden bereits per Warn-Apps vor dem Rauch gewarnt und dazu aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Über dieses Thema berichten wir im WDR am 07.07.2024 auch im Fernsehen: WDR aktuell, 16 Uhr.