In den Playoffs beginnt der achtmalige Meister vorerst immer mit einem Auswärtsspiel, diese Rhythmusänderung gilt zunächst für drei Jahre. Diese Neuregelung gab die DEL im Rahmen der Vorstellung des Spielplans für die Saison 2024/25 am Freitag (05.07.2024) bekannt.

Zuletzt hatte es immer wieder Schwierigkeiten gegeben, den Playoff-Kalender mit den Verfügbarkeiten der Lanxess Arena in Einklang zu bringen. Haben die Haie in der Meisterrunde Heimrecht, findet ein mögliches Entscheidungsspiel (Spiel drei oder Spiel sieben) in einer Serie immer in Köln statt.