Es geht allmählich in Richtung Endspiel – heute entscheidet sich, welche weiteren Länder ins Halbfinale der Fußball-EM einziehen. Großbritannien oder die Schweiz? Die Türkei oder die Niederlande?

Englische Fans in der Düsseldorfer Altstadt feiern vor dem Spiel

In den Fanlagern ist die Vorfreude groß. In Düsseldorf wird seit 18 Uhr gespielt. Zuvor hatten Fußballanhänger ausgelassen in der Altstadt gefeiert - der vermeintlich längsten Theke der Welt. Auch in Berlin, dem Austragungsort des Spiels Türkei gegen die Niederlande, war die Stimmung zunächst heiter.

Fanzonen in Berlin wegen Unwetter und Sturmböen temporär geschlossen

In der Bundeshauptstadt hatten sich tausende türkische und niederländische Fans am Nachmittag getroffen, um in gesonderten Gruppen Richtung Olympiastadion zu marschieren. Dabei war es nach Polizeiangaben zunächst nicht zu Zwischenfällen gekommen.