CHIO - Thieme stiehlt Vogel beim Großen Preis die Show

Thieme: erst enttäuschend, dann furios

Für Thieme war der CHIO bis zum Sonntag ganz anders verlaufen als für Vogel. Im Wissen, noch um den vakanten Platz des Ersatzreiters bei Olympia zu kämpfen, zeigte er im Nationenpreis eine durchwachsene Leistung.

"Vielleicht war es tatsächlich nach dem Nationenpreis, dass ich gesagt habe: Es soll einfach nicht sein in diesem Jahr mit Olympia, ich wollte es einfach viel zu doll und war innerlich nicht locker genug - und das hat das Pferd wahrscheinlich auch gemerkt", sagte Thieme in der Sportschau.

Dann habe ihm seine Frau Corinna gesagt, er solle wieder einfach für sich reiten, ohne an die anderen zu denken, berichtete Thieme. "Das war es dann irgendwie auch. Ich kam in den Rhythmus und heute sprang meine Chakaria einfach wie vom anderen Stern. Es ist unglaublich, dass ich so ein Pferd haben darf."

Video starten, abbrechen mit Escape Sieger Thieme - "Wie vom anderen Stern" Sportschau. . 02:18 Min. . Verfügbar bis 07.07.2025. Das Erste.

Mclain Ward auf Platz zwei

Chakaria hatte Thieme im Großen Preis fehlerfrei durch die ersten beiden Umläufe und damit ins Stechen gebracht. Auch dort blieb sie ohne Abwurf und war eine Sekunde schneller als der zweitplatzierte Mclain Ward (USA) mit Ilex. Der Schweizer Martin Fuchs leistete sich mit Leone Jei wie Vogel einen Abwurf und wurde Vierter.

Ehning verpasst Stechen knapp

Neun Starter hatten den ersten Durchgang fehlerfrei gemeistert, darunter vier Deutsche. In Durchgang zwei kassierte Routinier Marcus Ehning mit Coolio am letzten Hindernis einen Abwurf und verpasste so das Stechen. Ehnings Top-Pferd Stargold, mit dem er im Vorjahr in Aachen gewonnen hatte, befindet sich nach einer Verletzung im Aufbautraining.

"Ich freue mich riesig, dass ich die erste Runde null war" , sagte Ehning und verwies darauf, dass Coolio ein relativ neues Pferd sei. "Er geht zum ersten Mal solch einen Großen Preis."

Wargers wird Sechste

Auch Kendra Claricia Brinkop mit Tabasco, im Nationenpreis stark mit einer Doppel-Null, leistete sich im zweiten Durchlauf sechs Strafpunkte und wurde am Ende 15.

Jana Wargers (Platz 6), Christian Kukuk (Platz 7) und Daniel Deußer (11) zeigten nach jeweils einem Abwurf im ersten Durchlauf fehlerfreie zweite Ritte. Wargers galt nach einer Top-Leistung im Nationenpreis als Favoritin für den Reserveplatz im Olympiateam.

Thiemes Sieg im Großen Preis könnte Bundestrainer Becker aber noch einmal ins Grübeln gebracht haben - die Verkündung der Entscheidung steht aus.