Die letzten Sekunden ihres Auftritts in der Grand Prix Kür von Aachen genoss Werth sichtlich, ebenso den tosenden Applaus im Anschluss. Die siebenmalige Olympiasiegerin zeigte auf ihrer jungen Stute Wendy einen begeisternden Auftritt und holte sich nach den Triumphen im Grand Prix und dem Grand Prix Special in der Kür ihren dritten Titel.

"Was ich heute hier erlebt habe, ist schwer zu toppen", sagte Werth im WDR. "Das Publikum, die Stimmung, die Atmosphäre - es war einfach großartig." Die 54-Jährige schwärmte von Wendy, mit der sie erst seit einem halben Jahr zusammenarbeitet. "Was in der Stute steckt, war mir schon klar. Aber dass sie das heute hier so performt hat, ist einfach unglaublich. Ich bin mega stolz und es ist einfach ein unfassbar tolles Pferd."

Wandres und Klimke auf den Plätzen zwei und drei

Werth ließ also zum dritten Mal die deutsche Konkurrenz hinter sich. Vor dem CHIO hatte sie als Herausforderin von Frederic Wandres und Ingrid Klimke im Kampf um die beiden noch zu vergebenen Olympia-Plätze gegolten. Jessica von Bredow-Werndl hatte mit Dalera ihre Teilnahme schon sicher. Am Sonntagnachmittag dann die Vollzugsmeldung: Der Dressur-Ausschuss nominierte Werth und Wandres, Klimke fährt als Ersatzreiterin mit. Für Werth wird es die siebte Teilnahme an Olympischen Spielen.